Zwei von drei Erwachsenen in Deutschland finden, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Umfeld zu viel Zeit mit dem Handy verbringen. 42 Prozent finden, dass junge Menschen täglich "viel zu lang" am Handy sind, 24 Prozent sprechen von "zu lang", ergab eine YouGov-Umfrage.



Jeder dritte Smartphone-Nutzer in Deutschland empfindet die eigene tägliche Zeit am Handy als zu lang. 20 Prozent schätzten ihre Smartphone-Nutzung als "zu lang" ein, 12 Prozent betrachten sie sogar als "viel zu lang".