Bei Ruinart hat er sich mehrere Orte ausgesucht - in einem Weinberg hat er sich in Grüntönen schminken und bemalen lassen, im Keller hat er die Farbe von jungem Champagner angenommen. Am verblüffendsten ist seine Tarnaktion vor Muchas Jugendstilplakat. Auf den Fotos, die dabei entstehen, entdeckt man den Künstler erst bei ganz genauem Hinsehen.