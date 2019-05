Belgiens Premier Charles Michel gibt seinen Stimmzettel ab.

Quelle: Eric Lalmand/BELGA/dpa

In Belgien hat parallel zur Europawahl die Parlamentswahl begonnen. Fünf Monate nach dem Bruch der Mitte-Rechts-Regierung des liberalen Premierministers Charles Michel ist somit ein Ende der Übergangsregierung in Sicht.



Auch die Regionalparlamente in Flandern, der Wallonie, der Hauptstadtregion Brüssel und das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft werden neu gewählt. Die Regierungsbildung in dem nach Regionen und Sprachgruppen zerklüfteten Land dürfte erneut schwierig werden.