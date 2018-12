Züge auf den Gleisen vor dem Hauptbahnhof Frankfurt.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Bei den Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn lässt der erhoffte Durchbruch weiter auf sich warten. In Berlin nahm die Bahn die unterbrochenen Gespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wieder auf.



In Eisenach verhandelte das Unternehmen parallel mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) über neue Tarifverträge. Sprecher aller drei Tarifparteien schlossen Verhandlungen "bis in die Nacht hinein" nicht aus.