Die Zeitumstellung ist schon lange umstritten. Grundlage ist eine EU-weite Regelung, wonach die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) in allen Mitgliedstaaten jeweils am letzten Sonntag im März beginnt und am letzten Sonntag im Oktober endet. Auf Betreiben des Europaparlaments wurde die umstrittene Umstellung aber auf den Prüfstand gestellt. Im Februar beschloss das Straßburger Parlament, dass die EU-Kommission eine "gründliche Bewertung" der entsprechenden Richtlinie vornehmen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge vorlegen solle. Litauen, Estland und Lettland sprachen sich ebenso für eine Abschaffung aus wie Finnland.



Die EU-Kommission startete daher im Juli eine Online-Umfrage zur Zeitumstellung. Das Ergebnis: Die große Mehrheit sprach sich dafür aus, die Umstellung abzuschaffen. Die EU-Kommission will nun einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. "Die Menschen wollen das, wir machen das", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im ZDF. Einen Termin nannte die Kommission zwar nicht. Wenn das Europaparlament und die EU-Staaten aber zustimmten, könnte die Entscheidung schon im kommenden Jahr fallen - und die Zeitumstellung 2020 oder 2021 passé sein, erklärte EU-Kommissarin Violeta Bulc. Anschließend könnten die einzelnen Länder selbst entscheiden, ob sie dauerhaft die Winter- oder die Sommerzeit einführen wollen. In der EU-Umfrage gab es eine deutliche Mehrheit für eine dauerhafte Sommerzeit.



Quelle: dpa, afp, reuters

Bildquelle: ZDF