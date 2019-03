Wer einmal wirklich einen kompletten Winter und nicht nur ein paar Tage in Polen erlebt hat, der weiß: Die Kälte ist nicht das eigentliche Problem, sondern die frühe und lange Dunkelheit. Und mit Winter für Winter stellt sich nicht etwa Gewöhnung ein. Nein, es nervt zunehmend - und zwar nicht nur Zugereiste, sondern auch die Polen selbst, die ab spätestens November über die kurzen Tage jammern.



Weil die Sonne im Osten auf- und im Westen untergeht, ist es in Polen früher dunkel. Im Dezember verschwindet die Sonne - so sie überhaupt gefühlt da war - in Warschau ab 15:24 Uhr, dann wird es dunkle Nacht, im Osten Polens sogar noch früher. Eine Stunde länger hell ist es etwa in Köln, eineinhalb gar in Madrid – alle drei Städte liegen in der gleichen Zeitzone.