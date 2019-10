Ein super Thema - so volksnah und so strittig. Es passte perfekt in die Zeit vor die Europawahl. Und doch barg es von Anfang an Konfliktpotential. Als erstes geriet die Umfrage in Verruf, auf deren Grundlage die Kommission diesen übereilten Vorschlag gemacht hatte. 4,6 Millionen Bürger hatten sich beteiligt. Das waren mehr als bei jeder anderen Umfrage zuvor. Doch von den 512 Millionen EU-Bürgern sind das verschwindend wenige. 3,79 Prozent der Beteiligten waren Deutsche. Ein Erfolg, den sich vor allem der heutige Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, auf die Fahne schreiben kann. Hatte er doch als Europaparlamentarier 13 Jahre lang zweimal jährlich gegen die Zeitumstellung gewettert, bis weder im Parlament noch in den Medien jemand an diesem Thema vorbeikam.