Am 1. September 1939 eröffnete das deutsche Kriegsschiff "Schleswig-Holstein" um 4:45 Uhr das Feuer auf die Danziger Westerplatte. Fünf Minuten zuvor hatten deutsche Kampfflugzeuge schon die im Süden gelegene Kleinstadt Wielun bombardiert. Während die Polen in Danzig versuchten, sich gegen die Deutschen zu wehren, starben 1.200 Zivilisten in Wielun. Es waren die ersten der fast sechs Millionen polnischen Kriegstoten. Der 1932 in Wielun geborene Jozef Stepien hat den 1. September vor 80 Jahren dort erlebt und überlebt. Dem ZDF zeigt er seinen Fluchtweg und erzählt, was ihm in dieser Nacht vor 80 Jahren widerfuhr.