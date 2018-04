Die Nationalsozialisten haben das Warschauer Ghetto im Herbst 1940 errichtet. Am 12. Oktober 1940, dem jüdischen Feiertag Jom Kippur, kündigten Lautsprecherdurchsagen in Warschau die Schaffung an, knapp einen Monat später, am 16. November, wurde das Ghetto abgeriegelt. Rund 450.000 Personen wurden auf engstem Raum zusammengepfercht. Monatlich starben bis zu 5.560 Menschen. Im Juli 1942 begannen Deportationen in die Vernichtungslager. Bis zum September starben 300.000 Menschen vor allem in den Gaskammern von Treblinka.



Den Untergrundführern war klar, dass auch den noch 60.000 im Ghetto lebenden Menschen nur eine Galgenfrist blieb. Junge Zionisten und Sozialisten bereiteten sich darum auf einen Aufstand vor. Als die SS am 19. April 1943 neue Deportationen beginnen wollte, eröffneten sie das Feuer und warfen Brandflaschen. Über einem Haus wehte die weiß-blaue Fahne mit David-Stern, die spätere Staatsflagge Israels.



Mit wenigen eingeschmuggelten Gewehren und selbst gebauten Handgranaten waren die höchstens 750 Kämpfer den gut ausgerüsteten 2.054 deutschen Soldaten und Polizisten hoffnungslos unterlegen. Dennoch wurden die Deutschen tagelang nicht Herr der Lage. Durch das Niederbrennen ganzer Häuser wurden die Kämpfer schließlich aus ihren Verstecken getrieben. Erst nach 27 Tagen, am 16. Mai 1943, meldete die SS: "Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr." Auf deutscher Seite fielen 16 Mann, 56.065 Juden wurden getötet.

Bildquelle: dpa