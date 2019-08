Krystyna Sierpińska: Wir waren in so verschiedenen Aktionen engagiert, dass ich - jetzt nach so vielen Jahren - sagen kann: wir lebten jeden Moment. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was kommt. Die damalige Situation hat unsere Handlungen und unser Denken geprägt. Wir hatten damals nichts zu trinken. Wenn man eine Flasche Trinkwasser hatte, war das ein Schatz! Ohne Essen konnte man es ertragen. Und so haben wir Tag für Tag im Laufe der Ereignisse gelebt.