Nach der Überschwemmung eines Zeltlagers in Südfrankreich haben Ermittler zwei Verantwortliche aus Deutschland in Gewahrsam genommen. Es gehe unter anderem um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, der Gefährdung des Lebens anderer und der Schwarzarbeit.



Das Zeltlager in Saint-Julien-de-Peyrolas im Departement Gard war gestern überschwemmt worden. Die 119 Kinder der Gruppe aus Leverkusen wurden in Sicherheit gebracht. Nach einem vermissten Betreuer werde immer noch gesucht.