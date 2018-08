Polizisten beseitigen Spuren der Überschwemmungen im Zeltlager. Quelle: Jose Rocha/French Gendarmerie National/dpa

Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich sind alle Kinder wieder zurück in Deutschland. Die rund 100 Kinder der Gruppe trafen nach langer Rückreise am Samstagabend in Leverkusen ein, wie die Organisatoren bei Facebook mitteilten:"Alle konnten ihre Kinder und Lieben in die Arme schließen."



Polizei und Feuerwehr suchen derweil weiter nach einem vermissten Betreuer. Es seien rund 50 Gendarmen beteiligt, auch per Hubschrauber wird nach dem 66-Jährigen gesucht.