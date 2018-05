In Afghanistan wurde ein Impfteam entführt. Quelle: Jalil Rezayee/EPA/dpa

Radikalislamische Taliban haben in der afghanischen Provinz Ghor ein afghanisches Impfteam entführt. Das Team verschwand in der Nähe der Stadt Feruskoh, sagte Provinzsprecher Abdulhai Chatibi. Sie seien unterwegs gewesen, um Menschen gegen Masern zu impfen.



Die Taliban wollten damit erreichen, dass es Impfungen auch in von ihnen kontrollierten Gebieten gibt, sagte Mohammed Mehdvi. Er ist ein Mitglied des Provinzrates. Es gäbe demnach Verhandlungen mit den Taliban um die Freilassung des Teams.