Damit befindet sich die Zentralbank in Tokio in bester Gesellschaft beispielsweise mit der Europäischen Zentralbank. Denn erst vor wenigen Tagen hatte deren Präsident Mario Draghi angekündigt, eine neue Runde von Langfristkrediten für Banken quasi zum Nulltarif einzuführen. Das allerdings ist nicht unproblematisch. "Die EZB hat mit einem Schlag all ihr Pulver verschossen für den Fall, dass die Konjunktur der Euro-Zone in den kommenden Monaten in eine Rezession abrutscht", sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Brzeski.