Und deshalb fordern wir eine Kommission, die das auch regelmäßig überprüft. Thomas Sternberg, ZdK-Präsident

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) fordert die Einrichtung einer Kommission zum Umgang mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals verlaufe in den 27 deutschen Bistümern sehr unterschiedlich, sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. "In manchen Bistümern gibt es eine hervorragende Präventionsarbeit, in anderen kaum." Nötig sei eine übergreifende und vergleichbare Arbeit. "Und deshalb fordern wir eine Kommission, die das auch regelmäßig überprüft."