Josef Schuster (Archiv).

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland protestiert gegen die geplante Verleihung des Göttinger Friedenspreises 2019 an einen Verein, den der Zentralrat als antisemitisch einstuft.



Der Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" sei ein Unterstützer der gegen Israel gerichteten Boykottbewegung BDS, schreibt Zentralrats-Präsident Josef Schuster Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD). Köhler verlangte daraufhin, den Vorwurf auszuräumen oder die Preisverleihung auszusetzen.