Archiv: Ein Rabbiner steht am 25.12.2016 zum Auftakt des Lichterfestes auf dem Opernplatz in Frankfurt Quelle: dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat an die Muslimverbände appelliert, stärker gegen antisemitische Tendenzen in Moscheegemeinden vorzugehen. "Repräsentanten der Muslime haben sich durchaus gegen Antisemitismus positioniert", sagte der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, der "Welt.