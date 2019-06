40-jährigeS Bestehen der Hochschule für jüdische Studien.

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Politik aufgerufen, Antisemitismus entschiedener zu bekämpfen. Ein politischer "Klimawandel" tue Not, sagte er bei der 40-Jahr-Feier der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg.



So müsse sich in der Ausbildung der Strafverfolgungsbehörden und bei der Ausstattung etwas ändern. "Wir brauchen eine Justiz, die antisemitische und rassistische Straftaten als solche benennt und entsprechend sanktioniert."