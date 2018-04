An einer Grundschule in Berlin wurde eine jüdische Zweitklässlerin von älteren Schülern aus muslimischen Familien beschimpft. Ein Mitschüler soll gedroht haben, sie umzubringen, weil sie nicht an Allah glaube. So jedenfalls erzählte es der Vater des Mädchens einem Journalisten der "Berliner Zeitung". Demnach kursierte in einer WhatsApp-Gruppe der Grundschüler sogar ein IS-Enthauptungsvideo. Die Bildungsverwaltung und der Schulleiter bestätigten solche Vorfälle.