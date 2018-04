Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, äußerte im ZDF morgenmagazin den Eindruck, dass solche Vorfälle vor allem im großstädtischen Milieu zunähmen. Berlin nehme dabei offensichtlich "leider eine führende Rolle" ein. Schuster hatte in der ZDF-Sendung erklärt, dass er in der Debatte auch die muslimischen Verbände in der Pflicht sieht. "Meine primäre Forderung muss sein, dass seitens der muslimischen Verbände ganz konkret darauf geachtet wird, was von einigen Imamen innerhalb der Moscheen gepredigt wird", so Schuster. "Da habe ich das Gefühl, es gibt eine Bringschuld seitens der muslimischen Verbände. Hier ist, glaube ich, einiges im Argen."



Zwischen jüdischen und muslimischen Verbänden gebe es bislang zwar eine Zusammenarbeit, aber "konkret, was die Frage des Antisemitismus angeht, gibt es bislang wenig gemeinsame Projekte", sagt der Präsident des Zentralrats im ZDF weiter.