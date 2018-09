Matteo Salvini will Sinti und Roma zählen lassen. Quelle: Riccardo Antimiani/ANSA/AP/dpa

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat empört auf die Ankündigung des italienischen Innenministers Salvini reagiert, Angehörige der beiden Volksgruppen in Italien gesondert zu erfassen. Das Vorgehen stehe in der Tradition faschistischer Regime, kritisierte die Organisation in Heidelberg.



Der Zentralratsvorsitzende Romani Rose erklärte, er habe das Auswärtige Amt um die Einbestellung des Botschafters gebeten, um "Auskunft über diesen gegen europäisches Recht verstoßenden Plan zu bekommen".