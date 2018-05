Alt-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) im Bundestag Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeichnet den bisherigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) mit dem Leo-Baeck-Preis aus. Lammert habe sich stets mit Leidenschaft für das Grundgesetz und die Erinnerung an die Schoa eingesetzt, teilte der Zentralrat mit. Daraus habe er die Verantwortung für die jüdische Gemeinschaft und für Israel abgeleitet.



In seinen Ansprachen zum Holocaust-Gedenktag habe Lammert der Nation ins Gewissen geredet. Der Preis soll ihm im Februar überreicht werden.