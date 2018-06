Konstituierende Sitzung des Bundestages Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeichnet den bisherigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) mit dem Leo-Baeck-Preis aus. Lammert habe sich stets mit Leidenschaft für das Grundgesetz und die Erinnerung an die Schoa eingesetzt, teilte der Zentralrat in Berlin mit.



Der Preis soll Lammert am 1. Februar 2018 in Berlin überreicht werden. Der Preis erinnert an den Rabbiner Leo Baeck (1873-1956). Die seit 1957 vergebene Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert.