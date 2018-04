Christine Keeler ist gestorben. Quelle: Stf/AP/dpa

Die Britin Christine Keeler, die in einen der größten Sex- und Politskandale der Nachkriegszeit verwickelt war, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Sie litt seit längerem an einer Lungenerkrankung.



Keeler stand in den 1960er Jahren im Zentrum des Profumo-Skandals und trug zum Sturz des britischen Premierministers Harold Macmillan bei. Keeler hatte damals sowohl mit dem britischen Kriegsminister John Profumo als auch mit dem sowjetischen Marineattache Jewgeni Iwanow ein Verhältnis.