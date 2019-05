Mehrfach hatten die Aktivisten des Zentrums für Politische Schönheit in der Vergangenheit Aufsehen erregt mit ihren Aktionen gegen Rechte. 2017 errichteten sie in der Nachbarschaft des AfD-Politikers Björn Höcke einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals. Im vergangenen Jahr fahndeten sie vermeintlich nach Teilnehmern einer rechten Demonstration in Chemnitz.



Zu den Drahtziehern des Strache-Videos soll der Wiener Anwalt Ramin M. gehören. Es habe sich dabei um ein "zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt" gehandelt, ließ er am Freitag über eine Wiener Kanzlei mitteilen. M. selbst räumte in dem Schreiben offenbar seine Beteiligung daran ein. Beachtenswert seien für ihn nur "demokratiepolitische und rechtliche Überlegungen", heißt es weiter.