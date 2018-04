Die britische Königsfamilie hat der Kriegstoten gedacht. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Die britische Königsfamilie hat in einer feierlichen Zeremonie der Kriegstoten Großbritanniens gedacht. Thronfolger Prinz Charles legte am Denkmal für die gefallenen Soldaten in London zwei Kränze nieder. Königin Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip verfolgten die Zeremonie schwarz gekleidet und mit roten Mohnblüten am Revers von einem nahen Balkon aus.



Auch Prinz William und sein Bruder Harry, Kirchenoberhäupter, hochrangige Militärs und Veteranen nahmen an der Feierstunde teil.