Japans neuer Kaiser Naruhito und seine Frau Masako. Archivbild

Quelle: ---/kyodo/dpa

Knapp ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme wird am Dienstag die Inthronisierung von Japans neuem Kaiser Naruhito und seiner Frau Masako offiziell verkündet. Zu der feierlichen Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio, die einem strikten Zeremoniell folgt, werden mehr als 2.000 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Naruhito besteigt im traditionellen Gewand den Chrysanthementhron. Er war am 1. Mai zum Tenno ernannt worden, nachdem sein Vater Akihito abgedankt hatte.