Herzogin Kate mit Sohn Prinz Louis nach der Taufzeremonie. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate ist getauft worden - auf den Namen Louis Arthur Charles. Die Zeremonie fand im familiären Rahmen in der Kapelle des St. James's Palace in London statt. Geleitet wurde sie von dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby.



Nach dem Gottesdienst sollte es Tee und Kuchen im Clarence House geben. Nicht in der Kirche dabei waren Queen Elizabeth II. (92) und ihr Ehemann Prinz Philip (97). Den genauen Grund nannte der Buckingham-Palast nicht.