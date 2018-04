UN-Sicherheitsrat besichtigt Forschungs-Baustelle. Quelle: Johan Nilsson/TT NEWS AGENCY/dpa

Nach wochenlangem Streit über den Konflikt in Syrien zieht sich der UN-Sicherheitsrat zu seiner jährlichen Klausurtagung nach Schweden zurück. Vertreter aller 15 Mitgliedsländer begeben sich in die frisch renovierte Sommerresidenz des früheren UN-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld (1905-1961).



In der ländlichen Anlage mit Kamin und Sauna wollen die Botschafter über ihre Arbeit sprechen. Schwedens Außenamt warnte allerdings vor überzogenen Erwartungen beim Thema Syrien.