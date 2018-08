Die Vorwürfe haben nicht direkt etwas mit der Russland-Affäre um Trump zu tun. Bei den Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller geht es im Kern um die Frage, ob es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Absprachen des Trump-Lagers mit Russland zugunsten des Republikaners gegeben hat. Außerdem kann es um alles gehen, was in diesem Zusammenhang auftaucht. Im Falle Manaforts nahmen die Ermittler seine Geschäfte in der Ukraine unter die Lupe.Die Anklage dreht sich um die Lobbyarbeit seiner Firma. In dem nun beginnenden Prozess muss Manafort sich wegen Steuer- und Bankbetrugs verantworten. In einem weiteren Verfahren, das im September in Washington starten soll, werden ihm unter anderem Geldwäsche, Falschaussage und kriminelle Verschwörung vorgeworfen. Er hat auf nicht schuldig plädiert.