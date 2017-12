In der Sendung "Zeugen des Jahrhunderts" erinnert sich Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer an seine Zeit als linksradikaler Straßenkämpfer in den 60er- und 70er-Jahren. Er beschreibt, was ihn damals angetrieben hat, wie er sich radikalisierte und sich als junger Mann damals im Recht fühlte, bis er schließlich erkannte, dass die Gewalt, die er selbst ausübte, "ein Grundfehler" war: "Am Ende zerstören Sie damit eine soziale Bewegung oder sie zerstört sich selbst, weil es dann nicht mehr um die Inhalte ging, sondern nur noch um die Frage der Gewalt." Das Setzen auf Gewalt habe letztendlich "die Studentenbewegung in einen Selbstzerstörungsprozess geführt".