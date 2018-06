Die Leiche der 14-jährigen Susanna wurde an Bahngleisen gefunden. Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Ermittlungen im Fall des getöteten Mädchens Susanna konzentrieren sich auf den Abgleich der Aussagen des Tatverdächtigen Ali B. und die Vernehmung weiterer Zeugen. Es werde auf Hochtouren an der Auswertung der umfangreichen Angaben des 20-Jährigen gearbeitet, sagte eine Sprecherin der Wiesbadener Staatsanwaltschaft.



Der Iraker hatte die Ermordung der 14-Jährigen gestanden. Er sitzt in Frankfurt in Untersuchungshaft. Zudem suchen die Ermittler weiter nach den Papieren des Irakers.