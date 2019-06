Das ZEW hat die osteuropäischen Staaten "anhand vielfältiger verfügbarer Daten auf ganz verschiedenen Feldern mit den großen drei Staaten der Eurozone verglichen": Wirtschaftswachstum, Pro-Kopf-Einkommen, Staatsfinanzen, Steuern, Arbeitsmarkt, EU-Transfers und Euro-Zustimmung. Außerdem hat es selbst eine Umfrage unter Ökonomen durchgeführt, an der sich mehr als 1.800 Experten aus den elf mittel- und osteuropäischen EU-Staaten sowie Deutschland, Frankreich und Italien beteiligt haben. Unterstützt wurde die Studie von der Brigitte-Strube-Stiftung, die die Völkerverständigung vorantreiben will. "Unsere Studie leistet dazu vielleicht einen kleinen Beitrag, in dem sie die oftmals in Westeuropa vernachlässigten Sichtweisen der Mittel- und Osteuropäer in den Fokus rückt", sagt Heinemann.