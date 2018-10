Sahle-Work Zewde wird Äthiopiens neue Präsidentin. Archivbild Quelle: Daniel Irungu/EPA/dpa

Im Vielvölkerstaat Äthiopien rückt zum ersten Mal eine Frau an die Staatsspitze. Die ehemalige Botschafterin Sahle-Work Zewde wurde zur neuen Präsidentin gewählt. Kurz zuvor hatte Staatschef Mulatu Teshome seinen Rücktritt angekündigt.



In dem ostafrikanischen Land ist das Präsidentenamt primär zeremoniell, die politische Macht liegt beim Ministerpräsidenten. Dies ist eine von etlichen Veränderungen in Äthiopien seit dem Amtsantritt des reformorientierten Regierungschefs Abiy Ahmed.