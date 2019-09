Busse des Fernbusanbieter Flixbus

Quelle: Lukas Görlach/dpa

Der Fernbusanbieter Flixbus will bis 2030 klimaneutral werden. Dazu soll verstärkt in Busse investiert werden, die mit Ökostrom, Wasserstoff oder Biogas fahren, wie Flixbus-Geschäftsführer Daniel Krauss sagte.



Allerdings werde man vorerst auf Dieselbusse angewiesen sein. Flixbus will deshalb Kunden dazu bewegen, den Kohlendioxidausstoß durch Zahlungen für Klimaschutzprojekte zu kompensieren. Außerdem sollen Teilnehmer der Klima-streiks gratis zu den Kundgebungen am 20. und 27. September gefahren werden.