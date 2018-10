Tausende Migranten aus Mittelamerika wollen in die USA. Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Tausende Migranten aus Mittelamerika haben im Grenzgebiet zwischen Mexiko und Guatemala den Weg in Richtung USA fortgesetzt. In Mexikos Süden formierte sich eine Gruppe, die in Richtung Norden lief, nach inoffiziellen Schätzungen rund 4.000 Menschen.



Sie wurden von der mexikanischen Polizei begleitet. Ob die Menschen alle illegal die Grenze übertreten haben oder schon länger in Mexiko sind, blieb unklar. Viele Migranten haben sich aber auch dafür entschieden, den Heimweg anzutreten.