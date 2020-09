Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Die Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Syriens Provinz Idlib umfassende Angriffe gestartet. Dabei seien Lagerhäuser mit Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte Erdogan.



Nach einem Luftangriff, bei dem mindestens 33 türkische Soldaten starben, war die Lage in der Provinz Idlib eskaliert. Die Türkei hatte Syrien mit Vergeltungsschlägen gedroht. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland.