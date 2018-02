Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hatte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin als Nachfolgerin von Peter Tauber vorgestellt. Für den Posten in Berlin gibt Kramp-Karrenbauer ihr Amt im Saarland auf. Am kommenden Montag soll ein CDU-Sonderparteitag über den Koalitionsvertrag von Union und SPD abstimmen. Die Delegierten sollen auch Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin wählen. Die 55-Jährige hatte am Montagabend im ZDF-"heute journal" deutlich gemacht, dass sie das Profil der CDU als Volkspartei für die "ganz breite Mitte" wieder stärken wolle.