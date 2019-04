Wenn man von etwas überzeugt sei, müsse man so abstimmen, wie man es für richtig halte und dürfe sich nicht "immer auf andere Parteien berufen". Hinweise, wonach Barleys Zustimmung dem Druck der CDU geschuldet gewesen sei, konterte Ziemiak: "Na, sie ist ja ein freier Mensch."



Die CDU habe für die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht eine Lösung ohne Uploadfilter gefunden, sagte Ziemiak. Sie wolle einen Lizensierungsrahmen und eine Verwertungsgesellschaft schaffen. Ein Teil der Werbeeinnahmen müssten an die Rechteinhaber fließen. Auch in der digitalen Welt müssten Urheberrechte geschützt werden. Das bringe auch mehr Rechtssicherheit für YouTuber.