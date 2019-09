Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Zinspolitik sind in der Bundespolitik auf Kritik gestoßen. Der CSU-Politiker Hans Michelbach sagte in Berlin: "Die EZB verabreicht eine noch höhere Dosis der Medizin, die schon in der Vergangenheit nicht gewirkt hat."



Linke-Fraktionsvize Fabio De Masi sagte: "Die Geldpolitik ist durch den Investitionsstreik der Bundesregierung überfordert. Es ist schizophren, Negativzinsen zu beklagen, aber in Deutschland die schwarze Null anzubeten."