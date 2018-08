US-Notenbank in Washington. Quelle: epa Matthew Cavanaugh/EPA_FILE/dpa

US-Präsident Donald Trump hat mit Kritik an der Leitzins-Erhöhung der Notenbank Federal Reserve (Fed) für Verwirrung gesorgt. "Ich bin nicht begeistert (...). Ich bin nicht glücklich, aber gleichzeitig lasse ich sie machen, was sie für das Beste halten", sagte er dem Sender CNBC laut einem Vorab-Bericht.



Trumps Sprecherin Sarah Sanders stellte klar: "Natürlich respektiert er (Trump) die Unabhängigkeit der Fed". Die Fed hat in diesem Jahr die Leitzinsen bereits zwei Mal angehoben.