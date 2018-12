Schimpanse Robby kann beim Zirkusdirektor bleiben. Archivbild

Zirkus-Schimpanse Robby kann seinen Lebensabend endgültig unter Menschen verbringen. "Die Entscheidung ist heute rechtskräftig geworden", sagte eine Gerichtssprecherin in Lüneburg. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hatte Anfang November geurteilt.



Der Besitzer des bundesweit wohl letzten Menschenaffen in einem Zirkus muss damit das seit mehr als 40 Jahren bei ihm lebende Männchen nicht an eine auf die Resozialisierung spezialisierte Einrichtung abgeben.