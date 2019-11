Immer wieder gibt es Zusammenstöße mit der Polizei.

Zusammenstöße zwischen Polizei und Jugendlichen halten Vorstädte im Westen von Paris in Atem. In Chanteloup-les-Vignes ging ein Zirkuszelt in Flammen auf. "Das Zirkuszelt ist komplett zerstört", sagte die Bürgermeisterin des Ortes, Catherine Arenou, dem Sender BFM Paris. Sie gehe von Brandstiftung aus.



Bereits seit einigen Wochen randalierten Jugendliche in Chanteloup-les-Vignes und seien gewalttätig gegenüber der Polizei. Innenminister Castaner sprach von "feigen und dummen Taten".