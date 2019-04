Es tut richtig weh. Pensionsbetreiberin Kerstin Minuth

Sie hat immer gut verdient an Weihnachtsfeiern der Werftarbeiter oder an Übernachtungen von Geschäftsreisenden aus der Bremer Werftzentrale. Doch damit ist es erst einmal vorbei. Der Baustopp auf der Werft macht der Wolgasterin zu schaffen, denn es fehlen andere Großbetriebe in der Kleinstadt vor den Toren der Urlaubsinsel Usedom. Nachdem hier schon Arbeitsamt, Kinderkrankenhaus und Gericht dicht gemacht hätten, sei die Werft als letzter großer Arbeitgeber wichtiger denn je, so Minuth.