Heiko Maas (SPD), Außenminister. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) erwartet von Großbritannien so schnell wie möglich Klarheit über den weiteren Fahrplan für den Brexit. "Wir wissen mittlerweile, was man in London nicht will. Wir müssen jetzt endlich wissen, was man in London will", sagte er.



Danach könne man mit London darüber reden, wie ein Brexit ohne Abkommen verhindert werden könne. "Denn das wollen ja anscheinend alle." Die britische Premierministerin Theresa May will heute einen neuen Plan zum EU-Austritt vorlegen.