Demonstranten mit Sudan-Fahnen in der Hauptstadt Khartum.

Quelle: Salih Basheer/AP/dpa

Nach erfolglosen Verhandlungen mit dem Militär will eine Oppositionsgruppe im Sudan mit einem Generalstreik eine zivile Regierung einfordern. Der Ausstand soll am Dienstag beginnen und am Donnerstag von landesweiten Protesten begleitet werden. Das teilte das Gewerkschaftsbündnis SPA mit.



Sudans Langzeitmachthaber Omar al-Baschir wurde am 11. April gestürzt. Seitdem streiten sich die Opposition und der militärische Übergangsrat, wer bis zu den geplanten freien Wahlen das Sagen haben wird.