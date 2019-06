Wie einen Helden feiern Moskauer den aus mehrtägigem Arrest freigelassenen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow. Nicht wenige rieben sich auch am Mittwoch - einem Feiertag in Russland - noch die Augen, wie so etwas möglich sein kann, in Russland. Eben noch tönten Ermittler, die Beweise in einem Drogen-Strafverfahren gegen den 36-Jährigen seien erdrückend. Sie präsentierten Fotos von mutmaßlichen Drogenverstecken in Golunows Wohnung. Am Ende stellte sich das Verfahren gegen den Reporter, der mafiöse Strukturen in Polizei- und Geheimapparat öffentlich machte, als inszeniert heraus.