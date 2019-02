Immer mehr Staaten schränken einer aktuellen Studie zufolge grundlegende Rechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein. Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt berichteten, dass sie in ihrer Arbeit immer stärker von staatlichen Institutionen beschränkt würden. Dieser Trend habe mit Ungarn inzwischen auch Europa erreicht, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten "Atlas der Zivilgesellschaft".