Ob sie tatsächlich alle so entschlossen hinter dem IS stehen, wie ihre Antworten nahe legten, ist nur schwer abzuschätzen. Möglicherweise sind auch einige unter ihnen, die immer noch die Konsequenzen fürchten, sollten sie sich vom IS distanzieren. Einige sagten der AP, die Aufforderung, Baghus zu verlassen, sei vom Wali, ihrem örtlichen religiösen Anführer gekommen. Andere behaupteten IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi persönlich habe die Anordnung gegeben.



Wo sich Al-Baghdadi aufhält und ob er überhaupt noch am Leben ist, ist unklar. Auch das Verhältnis unter den verbliebenen IS-Führern in Baghus gibt Anlass zu Spekulationen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde ein IS-Kommandeur in den vergangenen Tagen enthauptet, weil er Zivilisten zur Flucht aus dem Ort aufgerufen hatte.