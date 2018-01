Hemdan selbst hat bis vor wenigen Monaten für eine Hilfsorganisation gearbeitet, die besonders Bedürftige mit Essen, Medikamenten und Trinkwasser versorgt hat. Nun ist sein Zeitvertrag ausgelaufen. Wie er das Überleben seiner Familie sichern kann, sagt er, sei so ungewiss wie die gesamten Zukunftsaussichten. "Regimetruppen halten unser Gebiet seit Jahren umschlossen", so Hemdan. In einen von Assad kontrollierten Teil Syriens überzusiedeln, wagt der Lehrer nicht. Er befürchtet, an einem Militär-Checkpoint verhaftet zu werden. "Ich will in keinem Folterkeller landen", sagt Hemdan.